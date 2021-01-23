Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"

Pallavicino consiglia Prandelli sul suo possibile prossimo ruolo alla Fiorentinma.

L'agente Carlo Pallavicino ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva e ha parlato del mister Cesare Prandelli.

Ecco le sue dichiarazioni: "Conosco bene Prandelli, credo stia facendo molto bene alla Fiorentina. Mi auguro che il suo rapporto con la società viola possa prolungarsi, magari in una posizione diversa da quella di adesso. Mi piacerebbe incominciare a vedere più addetti ai lavori che sono stati in passato giocatori o tecnici, capaci di gestire ruoli chiavi all’interno delle varie società. Lo insegna il Milan con Maldini, e in precedenza anche con Boban: un valido collaboratore che ha avviato il progetto che ora i rossoneri stanno sviluppando sul campo. Mi piacerebbe pensare che il prossimo allenatore della Fiorentina non sia Prandelli, proprio perchè spero che Cesare possa diventare un dirigente della viola del futuro".

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