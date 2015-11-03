Notizie Pallavicino Fiorentina

Pallavicino su Paratici: "Mai avrei pensato che accettasse la Fiorentina in un momento del genere"
30 dicembre 2025 15:16
Pallavicino: “Perché uno come Commisso dovrebbe continuare a tenere la Fiorentina in questa situazione?
12 novembre 2025 15:25
Pallavicino: “La Fiorentina manca di un giocatore di personalità come Torreira o Pizarro”
17 ottobre 2025 15:54
Pallavicino: "Rui Costa non voleva lasciare Firenze. Accettò solo per salvare la Fiorentina dal fallimento"
13 ottobre 2025 23:23
Pallavicino: “La Fiorentina ha bisogno di un personaggio con personalità non di Daniele Pradè”
08 ottobre 2025 15:51
Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"
23 gennaio 2021 17:25
"Berlusconi non voleva comprare Rui Costa perché presidente del consiglio. Batistuta era tirchio"
01 maggio 2020 23:44
Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"
14 aprile 2020 00:25
Pallavicino: "Bernardeschi vuole cambiare procuratore, ci sono problemi con Bozzo"
08 giugno 2017 17:22
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