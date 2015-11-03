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Notizie Pallavicino Fiorentina

Pallavicino su Paratici: "Mai avrei pensato che accettasse la Fiorentina in un momento del genere"

30 dicembre 2025 15:16

Pallavicino: “Perché uno come Commisso dovrebbe continuare a tenere la Fiorentina in questa situazione?

12 novembre 2025 15:25

Pallavicino: “La Fiorentina manca di un giocatore di personalità come Torreira o Pizarro”

17 ottobre 2025 15:54

Pallavicino: "Rui Costa non voleva lasciare Firenze. Accettò solo per salvare la Fiorentina dal fallimento"

13 ottobre 2025 23:23

Pallavicino: “La Fiorentina ha bisogno di un personaggio con personalità non di Daniele Pradè”

08 ottobre 2025 15:51

Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"

23 gennaio 2021 17:25

"Berlusconi non voleva comprare Rui Costa perché presidente del consiglio. Batistuta era tirchio"

01 maggio 2020 23:44

Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"

14 aprile 2020 00:25

Pallavicino: "Bernardeschi vuole cambiare procuratore, ci sono problemi con Bozzo"

08 giugno 2017 17:22

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