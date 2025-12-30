Pallavicino su Paratici: “Mai avrei pensato che accettasse la Fiorentina in un momento del genere”

L’agente Carlo Pallavicino ha parlato a Radio FirenzeViola dell’arrivo di Fabio Paratici: “È sicuramente un grandissimo esperto anche a livello di talent scout. Nasce come frequentatore di tutti i campi, è stato un uomo di scelta e ricerca di talenti. Poi alla corte di Marotta si è affinato acquisendo le competenza dell’uomo mercato”.

“Personalmente lo considero una persona valida umanamente e psicologicamente. Riesce a entrare nel rapporto giusto anche coi giocatori oltre che con gli allenatori. E’ duttile, riusciva a lavorare con un allenatore straordinario quanto complesso come Mazzarri”.

Conclude: “È un uomo di campo. Secondo me c’è ancora un tassello da aggiungere a questa società. Non è un direttore generale, bensì un direttore sportivo. Però ha maturato tanta esperienza. E non mi sarei aspettato che accettasse la Fiorentina in questo momento”.