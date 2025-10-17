17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:18

Pallavicino: “La Fiorentina manca di un giocatore di personalità come Torreira o Pizarro”

17 Ottobre · 15:54

L’ex giornalista e procuratore Pallavicino ha parlato del momento di attualità vissuto dalla Fiorentina di Pioli

Carlo Pallavicino, ex procuratore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare della prossima gara che attende la Fiorentina, contro il Milan: “La Fiorentina dovrà approfittare delle assenze del Milano, poi è ovvio che la Fiorentina arriva dopo due settimane di sosta in cui l’ambiente sta cercando di capire cosa sia successo, menomale quindi che si giochi.

La partita di domenica richiederà tutto ciò che la Fiorentina non ha messo in campo, neanche in partite abbordabili, anche se sarà meno angosciata psicologicamente rispetto alla gara contro la Roma. In questo momento non è una squadra che ha la personalità di gestire una situazione di vantaggio e di giocare contro chiunque. Bisogna sperare in un cambio repentino di molti giocatori come Gudmundsson”.

Sulle mancanze della squadra: “Manca un giocatore che si carichi la squadra sulle spalle come facevano Torreira o Pizarro, perché le squadre vanno costruite attorno a registi e uomini squadra come loro. L’atteggiamento sfilacciato, la mancanza di unione mi fanno paura, perché non sono cose che si aggiustano così meccanicamente”.

