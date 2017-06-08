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Pallavicino: "Bernardeschi vuole cambiare procuratore, ci sono problemi con Bozzo"

Che questo retroscena di mercato cambia la situazione su Bernardeschi e nasconde la verità sul suo futuro?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 17:22
Pallavicino: "Bernardeschi vuole cambiare procuratore, ci sono problemi con Bozzo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Carlo Pallavicino ha parlato a Radio 24 sia di Bernardeschi e sia di Stefano Pioli, neo tecnico viola: "Mi risulta che Bernardeschi stia per cambiare allenatore, le cose tra Bozzo e lui non vanno benissimo. Pioli? È sempre stato il suo desiderio quello di allenare la Fiorentina. Adesso, dopo l'esperienza all'Inter, è il momento giusto per venire a Firenze". Che questo retroscena di mercato su Bernardeschi nasconda la risposta alla sua voglia di rimanere alla Fiorentina?

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