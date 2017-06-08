Pallavicino: "Bernardeschi vuole cambiare procuratore, ci sono problemi con Bozzo"

Che questo retroscena di mercato cambia la situazione su Bernardeschi e nasconde la verità sul suo futuro?

Carlo Pallavicino ha parlato a Radio 24 sia di Bernardeschi e sia di Stefano Pioli, neo tecnico viola: "Mi risulta che Bernardeschi stia per cambiare allenatore, le cose tra Bozzo e lui non vanno benissimo. Pioli? È sempre stato il suo desiderio quello di allenare la Fiorentina. Adesso, dopo l'esperienza all'Inter, è il momento giusto per venire a Firenze". Che questo retroscena di mercato su Bernardeschi nasconda la risposta alla sua voglia di rimanere alla Fiorentina?