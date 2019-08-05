Sabatini: "L'offerta della Juventus per Chiesa era vera e lui aveva l’accordo ma Commisso..."

Il giornalista Sandro Sabatini di SportMediaset ha parlato a Radio Sportiva sul mercato della Fiorentina: "L'offerta della Juventus per acquistare Chiesa era vera e lui aveva l’accordo. Però quando si...

Il giornalista Sandro Sabatini di SportMediaset ha parlato a Radio Sportiva sul mercato della Fiorentina: "L'offerta della Juventus per acquistare Chiesa era vera e lui aveva l’accordo. Però quando si è presentato il nuovo presidente Commisso ha detto che i contratti vanno rispettati, cosa che ha anche messo in pratica. Bisogna fare tanti complimenti al proprietario della Fiorentina. Berge? Secondo me è un buon giocatore che farebbe bene alla Fiorentina. Il prezzo è ragionevole".