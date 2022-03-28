Dalla Spagna: "Isco ha bisogno di rilanciarsi. La Fiorentina è la squadra perfetta per lui"

La giornalista spagnola, Ana Quiles, ha parlato del futuro di Isco ai microfoni di Radio Sportiva



Ana Quiles, giornalista spagnola di Domenica Sportiva e Deportes Cuatro, è intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro di Isco, stella del Real Madrid recentemente accostato alla Fiorentina nel mercato di gennaio. Ecco le sue parole: "Isco era una stella del Real Madrid. Adesso si è spento perché non si è trovato bene con Zidane prima ed Ancelotti poi. Ora ha bisogno di rilanciarsi. Era stato accostato al Milan, ma non c'è mai stato un interesse reale. La Fiorentina potrebbe essere la squadra giusta per lui, è una piazza senza le pressioni delle big e i viola stanno facendo molto bene. Poi a Firenze in passato tanti spagnoli, come Borja Valero e Joaquin, hanno fatto bene".

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