Cecchi, il 90% della tifoseria viola vorrebbe mandare via Iachini

Cecchi ha parlato anche dell'attaccante Pedro.

Il giornalista Cecchi ha rilasciato un'intervista breve su Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni: "Iachini? Ho il sospetto che il 90% della tifoseria viola lo vorrebbe allontanare. La Fiorentina è in crisi e soffre sempre con formazioni inferiori. Pedro? In Brasile fa la sua bella figura, in Italia non lo so".

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