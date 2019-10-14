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Sabatini: "Chiesa? La tecnica di base è buona. Ma deve rimuovere il difetto di correre a testa bassa"

Il giornalista Sandro Sabatini è stato intervistato a Radio Sportiva.Ecco le sue parole: "Chiesa? La tecnica di base è buona, è capace di fare a cose che gli altri sono capaci di fare solo a ottanta....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 13:06
Sabatini: "Chiesa? La tecnica di base è buona. Ma deve rimuovere il difetto di correre a testa bassa" -
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Il giornalista Sandro Sabatini è stato intervistato a Radio Sportiva.

Ecco le sue parole: "Chiesa? La tecnica di base è buona, è capace di fare a cose che gli altri sono capaci di fare solo a ottanta. Deve eliminare il difetto di correre a testa bassa, per avere più visione di gioco".

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