Sabatini: "Chiesa? La tecnica di base è buona. Ma deve rimuovere il difetto di correre a testa bassa"

Il giornalista Sandro Sabatini è stato intervistato a Radio Sportiva.Ecco le sue parole: "Chiesa? La tecnica di base è buona, è capace di fare a cose che gli altri sono capaci di fare solo a ottanta....

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2019 13:06

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