Sottil sr: "Bravo Montella e i giocatori a seguirlo. Riccardo deve farsi trovare pronto"

Andrea Sottil, allenatore e padre del giocatore viola Riccardo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "I viola hanno cambiato molto in estate, era normale che servisse del tempo. La squadra gioca...

Andrea Sottil, allenatore e padre del giocatore viola Riccardo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "I viola hanno cambiato molto in estate, era normale che servisse del tempo. La squadra giocava bene senza vincere, poi sono arrivati equilibrio e l'assetto tattico giusto. Bravo Montella e i giocatori a seguirlo. Riccardo? Per lui in viola un’esperienza importante perché ha saputo trovare il favore di Montella. Dovrà farsi trovare pronto quando verrà schierato. Sperando che Chiesa non abbia niente di grave".