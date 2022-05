“La Fiorentina ha bisogno di un portiere di alto livello. Servono parate che portano punti”

Armando Ferroni, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Italiano mette un po’ a rischio la partecipazione dei difensori visto che gioca molto alto. Se si vuole rimanere in alto serve esperienza e qualche giocatore migliore, ma tutti i viola hanno fatto un campionato straordinario, penso ad esempio alla grande stagione di Igor. Investire sui portieri è importante, guardate Maignan su Cabral, sono parate che portano punti. Per fare il salto di qualità servono calciatori forti, servono investimenti per stare nelle prime 4-5 posizioni”.

