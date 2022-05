Nardella: “Non abbiamo fatto investire Commisso? Ha il Viola Park e si ritroverà il nuovo Franchi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla questione del nuovo stadio Franchi, queste le sue parole:

“Abbiamo tutti i soldi per il restyling dello stadio Franchi, una cifra importante che serve per fare nuovo lo stadio e ristrutturarlo, avremo una nuova copertura, gli spali, le nuove curve, gli ambienti interni. 97 milioni arrivano dal fondo dei beni culturali e la parte restante, 52 milioni dal fondo per i piani integrati. Quindi abbiamo tutti i soldi per fare il nuovo stadio, questa è una certezza, cosi come è una certezza il tempo nel quale dobbiamo finire tutto entro la fine del 2026, che vale per tutta Italia.

Le preoccupazioni sono legati all’aumento del costo della materie prime, ma è un problema legato a tutti coloro che sfruttano i soldi del recovery plan, è un problema nazionale. Qui rischiamo di non realizzare nulla in Italia da ciò che arriva dal Recovery plan, il governo deve aggiornare i prezzi delle materie prime. Noi possiamo tranquillamente adeguare il progetto all’aumento del costo delle materie prime, bisogna saper gestire questi 150 milioni di euro, ci deve aiutare il governo. Sono fiducioso che questo accada, se il governo non ci fa questo cambiamento non si farà niente e non posso pensare che il governo italiano butti a mare il più grande piano di rilancio economico dal dopoguerra in poi.

Sul Franchi siamo fortunati perchè manca del tempo affinchè ci sia la gara di appalto. Per Draghi il nuovo stadio Franchi è un’opera importante, lo ha detto anche quando è venuto a Firenze. Ho sempre informato passo passo il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, stiamo lavorando bene insieme, non ci sono problemi di questa sorta, poi dobbiamo ragionare insieme sulle modalità di concessione. Abbiamo 150 milioni di euro per fare lo stadio nuovo, non possono esserci problemi

La Fiorentina a regime si troverà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli su cui ha investito direttamente, sono andato a vederlo spesso con Joe Barone e sarà il più bello di tutti, mi dicono che non abbiamo permesso a Commisso di investire, ma la Fiorentina e Commisso si ritroveranno il Viola Park e poi si ritroveranno uno stadio nuovo di zecca entro il 2026 che è costato 150 milioni di euro che darà valore alla Fiorentina stessa”

