Sabatini: “Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore del Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, per me non era rigore”

Il giornalista Sandro Sabatini è stato intervistato a Radio Sportiva sull’episodio che ha portato il pareggio della Fiorentina contro il Milan. Ecco le sue parole: “Sono d’accordo nel rendere più stringente il controllo al Var. Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore dei Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, secondo me non era rigore”.