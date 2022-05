Fontana senza dubbi: “La Fiorentina ed Italiano troveranno sicuramente il sostituto di Torreira”

Gaetano Fontana, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul caso Lucas Torreira in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Torreira è stato molto importante per questa Fiorentina. Italiano e la società però troveranno sicuramente un sostituto con le giuste caratteristiche. Non ha svolto il ruolo di classico regista, gli sono state richieste funzioni particolari. Ha segnato anche alcuni gol, avanzando negli ultimi sedici metri. Merito dello splendido lavoro di Italiano, ma anche di Torreira stesso”.