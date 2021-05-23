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Graziani: "La Fiorentina non è da rifondare. Sarà fondamentale non sbagliare i nuovi acquisti"

Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2021 22:12
Graziani: "La Fiorentina non è da rifondare. Sarà fondamentale non sbagliare i nuovi acquisti" -
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Francesco Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro della squadra Viola. Ecco le sue parole:

"Secondo me non c'è da rifondare totalmente la rosa, bisogna individuare lo zoccolo duro e ripartire di quello. Cinque o sei andranno cambiati ma soprattutto gli acquisti non andranno sbagliati. Quest'anno c'è da arrabbiarsi con questa squadra per come è stata composta tecnicamente. Non può soffrire una stagione così".

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