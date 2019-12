Il procuratore, Furio Valcareggi è stato intervistato a Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Ci sono 2-3 calciatori che sono sul mercato e possono fare la differenza, per il resto non vedo molto. Il Brescia non cede Tonali fino a giugno. Sogno Ibrahimovic a Firenze ma non verrà mai. Si fida tantissimo di se stesso, lo prenderei domani mattina, sa di essere ancora al 100%. Non è un bluff. Se va al Milan, come sembra, può cambiare la stagione del club. Chiesa? Secondo me doveva andare via a giugno, Corvino l’aveva già venduto alla Juventus per 80 milioni di euro più altri bonus. Chiesa oggi non è piú lui, non ha un grandissimo clima attorno. Dopo l’incontro tra il padre Enrico e Rocco Commisso è stata stabilita una tregua armata, però il suo rapporto con Firenze, se non finirà a gennaio, terminerà quasi sicuramente a giugno”.