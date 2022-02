Jovetic cuore Viola: “Ho detto no alla Juventus. Avevo dato la mia parola alla Fiorentina”

Stevan Jovetic, calciatore Viola nell’era del primo Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, svelando un curioso retroscena sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Feci due anni col Partizan, avevo 16 anni e mi trasferì a Firenze. Mi scovò Corvino. Firenze per me è importante, ho fatto 5 anni bellissimi e ho bei ricordi delle cose fatte insieme. Ci fu un interesse della Juventus nei miei confronti anche prima che arrivassi in Toscana, ma io avevo già dato la mia parola ai Viola. Vlahovic? Con lui ogni tanto mi sento. Sono veramente stupito di come sta giocando. Non è certamente stato facile con tutta la situazione che aveva intorno. Ha dimostrato una forza mentale strepitosa, gli auguro il meglio per la sua carriera”.

