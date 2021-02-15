Carnasciali: "Fortunatamente chi sta dietro va piano. Il problema non è Prandelli, ma la rosa"

Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Sportiva in seguito alla decima sconfitta ottenuta dalla Fiorentina

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina ed ora dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA "Sono abbastanza preoccupato per la Fiorentina anche se per fortuna chi sta dietro non va veloce. Ieri c’è stata anche la prestazione, ma la squadra alla fine ha perso e questo preoccupa e non poco. Le prossime due partite con Spezia e Udinese saranno fondamentali per mantenere il contatto con chi sta davanti. Se non saranno sei punti poco ci dovrà mancare".

PRANDELLI "Il problema non è l’allenatore, ma la rosa. A parte Vlahovic, manca qualcuno che trascini la squadra: senza un fuoriclasse come Ribery è dura. È stato preso Kokorin che ora non è pronto, serviva qualcuno pronto subito".

PROGETTO "Penso che servirà un progetto alle spalle ben definito con acquisti di spessore, Firenze lo merita. Negli ultimi 3-4 anni i viola hanno sempre lottato per non retrocedere: bisogna che tutti mettano qualcosa di più, proprietà in primis".

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