Dal centro sportivo, Ribery si è allenato a parte, nel mirino c'è lo Spezia, gli altri suddivisi in due gruppi

Ribery? Situazione che va monitorata giorno per giorno

Franck Ribery oggi si è allenato ancora a parte, mentre chi ha giocato nella partita di ieri ha fatto un allenamento di scarico. Seduta completa per tutti gli altri. L'obiettivo principale della Fiorentina è quello di recuperare Ribery per venerdì sera. La situazione andrà monitorata ogni giorno. Lo riporta Radio Bruno.

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