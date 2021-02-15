Monti: "Un campionato di questo tipo non è degno di Firenze. Primo gol subito? Sbaglia Vlahovic"

Dragowski me lo terrei stretto. Castrovilli è spento

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"La Fiorentina poteva vincere - ha detto Gianfranco Monti a Radio Bruno - contro la Sampdoria. Ora bisogna analizzare le colpe, dispiace per Dragowski, che è un portiere che terrei stretto. Sul primo gol subito, sbaglia Vlahovic. Mi aspetto di più da diversi calciatori tra i quali Castrovilli. Callejon non capisco perchè non giochi. Serve strategia per il futuro, un campionato di questo tipo non è degno di Firenze e dei tifosi viola".

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