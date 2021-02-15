Baiano: "Non paragoniamo Lukaku a Batistuta. Fiorentina? Migliorata nel gioco, ma mancano i punti"

Francesco Baiano, ex centrocampista, è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto per commentare alcuni temi di casa Fiorentina

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

LUKAKU-BATISTUTA "Fisicamente Lukaku è devastante, forse Batistuta segnava di più e giocava meno per la squadra: non farei però paragoni".

SALVEZZA FIORENTINA "Il gap non fa cullare sogni tranquilli, ma è anche vero che le altre non stanno facendo meglio e questo ti fa morale. Poi la Fiorentina negli ultimi tempi sinceramente la vedo migliorata sul gioco, ma non tanto sui punti, è questo che preoccupa. Sono convinto però che ne verranno fuori, anche perché le altre vanno veramente piano, per non rimanere in Serie A dovrebbe esserci un tracollo".

PROBLEMI ROSA "Per me manca un centrocampista dinamico che sappia dettare i tempi. In più ci vorrebbe una prima punta per affiancare Vlahovic, perché lui non lo è. Ieri si è visto che giocando con qualcuno accanto fa meno fatica, almeno i difensori si dividono. Se però crei dieci palle gol, e ne concedi due come ieri, le partite le perdi".

SARRI-FIORENTINA "Penso proprio che sia un profilo ideale. Potrebbe allenare probabilmente qualsiasi squadra top, ma è normale che essendo da sempre simpatizzante viola, e me lo ricordo pure quando eravamo insieme a San Giovanni, gli piacerebbe farlo. Però ovviamente ci vuole un progetto importante, perché viene da Napoli, Chelsea e Juventus".

RANIERI "Un grandissimo: entra in un gruppo, vede, e costruisce il vestito più adatto per fare esaltare tutti, senza inventarsi nulla. In base al gruppo che trova, poi riesce sempre a individuare il modulo giusto".

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