Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"
Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 19:08
Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè punta a mettere grande carisma nei suoi spogliatoi, così come l'acquisto di Boateng. Non abbiamo mai avuto un discorso con la Fiorentina per De Paul".