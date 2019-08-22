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Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"

Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 19:08
Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul" - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè punta a mettere grande carisma nei suoi spogliatoi, così come l'acquisto di Boateng. Non abbiamo mai avuto un discorso con la Fiorentina per De Paul".

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