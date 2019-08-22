Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"

Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè...

Il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Sportiva: "Mi piace che Sanchez ritorni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo bellissimo. Ribery non mi sorprende molto perchè Pradè punta a mettere grande carisma nei suoi spogliatoi, così come l'acquisto di Boateng. Non abbiamo mai avuto un discorso con la Fiorentina per De Paul".