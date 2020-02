L’avvocato Giuseppe La Scala e piccolo azionista del Milan, ha parlato a Radio Sportiva sulla partita Fiorentina-Milan: “Fiorentina-Milan? Credo che si sia ripetuto lo stesso blackout capitato nel secondo tempo del derby contro l’Inter, quando il Milan deve gestire la sfida non ci riesce, anche per le caratteristiche dei calciatori. Nell’ultimo periodo non è molto fortunato con gli arbitri. Rigore? Non capisco come sia stato possibile non andare al Var per controllare. Rete annullata a Ibrahimovic? Regolamento cervellotico e idiota”.