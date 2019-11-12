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Graziani: "Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure"

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva degli attaccanti della Fiorentina: "È da tanto che auspico il tridente con Dusan Vlahovic. E’ giovane però è molto bravo, lo farei giocare con Sottil e Chie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 20:20
Graziani: "Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure" -
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Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva degli attaccanti della Fiorentina: "È da tanto che auspico il tridente con Dusan Vlahovic. E’ giovane però è molto bravo, lo farei giocare con Sottil e Chiesa. Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure".

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