Graziani: “Infortunio di Zaniolo? Per sostituirlo in nazionale vorrei Castrovilli in quel ruolo”

Ecco l’intervista rilasciata dall’ex viola, Ciccio Graziani su Radio Sportiva: “Infortunio di Zaniolo? Per sostituirlo in nazionale vorrei Castrovilli perché sa fare benissimo gli inserimenti e lo vedo meglio in quel ruolo. Lotta salvezza? La classifica dell’Udinese si sta facendo interessante, la viola era obbligata a vincere e la Sampdoria si è svegliata”.