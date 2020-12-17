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Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery"

Longhi è un po' preoccupato per la squadra viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 20:49
Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery" -
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Bruno Longhi
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Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery"
Il giornalista e telecronista sportivo, Bruno Longhi, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva e ha parlato del ritorno sulla panchina viola del tecnico, Cesare Prandelli.

Queste le sue dichiarazioni: "Sinceramente credevo che con Prandelli le cose migliorassero. Penso che l'unico spiraglio di luce sia Ribery visto che ha giocato molto bene ieri sera. Prandelli può essere l’uomo giusto per risolvere tutto".

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