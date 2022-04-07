Volpecina dà per sconfitta la Fiorentina: "Senza Vlahovic sarà tutt'altra storia contro il Napoli"

Le parole di Giuseppe Volpecina a Radio Sportiva in occasione di Napoli-Fiorentina in programma per domenica 10 aprile al Maradona di Napoli

Giuseppe Volpecina, doppio ex dell'incontro di domenica, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della Fiorentina in vista della sfida di domenica allo Stadio Maradona. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è una delle squadre che gioca il miglior calcio e ha un ottimo allenatore. Già in Coppa Italia ha dimostrato di poter fare male al Napoli, anche se era un momento particolare per la squadra di Spalletti. Domenica sarà un’altra storia anche perché non c’è più Vlahovic, per la Fiorentina una grave perdita. Tuttavia i viola hanno buone speranze di andare in Europa".

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