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Bucchioni su Vlahovic: "Mai sbagliato una dichiarazione, è un robot. A Firenze sarà di ghiaccio"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva sul ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze con la maglia della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2022 16:17
Bucchioni su Vlahovic: "Mai sbagliato una dichiarazione, è un robot. A Firenze sarà di ghiaccio" -
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Enzo Bucchioni, noto opinionista nell'ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Dusan Vlahovic e del suo ritorno a Firenze per l'andata delle semifinali di Coppa Italia nella partita che verrà coinvolte Fiorentina e Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic non ha mai sbagliato una dichiarazione, ha la testa di un robot. Arriverà a Firenze con la mente di ghiaccio, non lo scalfisce nulla. Vuole diventare un campione"

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