Saponara: "Vorrei restare allo Spezia, mi hanno dato fiducia. Il club parlerà con la Fiorentina"

Le parole rilasciate a Radio Sportiva dal centrocampista di proprietà Fiorentina, quest'anno in prestito allo Spezia

Il centrocampista Riccardo Saponara, di proprietà della Fiorentina ma in prestito allo Spezia, è stato intervistato da Radio Sportiva. Le sue parole:

"La salvezza dello Spezia è un risultato storico e meritatissimo. E' stata una stagione positiva per me, a Spezia mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto sentire importante. Sarei felice di restare, il club parlerà con la Fiorentina".

Prosegue Saponara su mister Italiano: "Saprà lui quando sarà il momento giusto per cambiare. Mi auguro che possa restare e proseguire con il progetto".

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