Renato Buso su Pjaca: "Oggi l'assente vero è lui, servono le sue giocate"

L'ex attaccante viola Renato Buso, ha detto la sua dopo il pareggio interno dei gigliati contro il Cagliari: "La Viola è stata troppo passiva domenica. In generale però stanno facendo la loro stagione...

L'ex attaccante viola Renato Buso, ha detto la sua dopo il pareggio interno dei gigliati contro il Cagliari: "La Viola è stata troppo passiva domenica. In generale però stanno facendo la loro stagione, sono una squadra molto giovane ed hanno bisogno di tempo. Ricordiamoci poi che molti durante la sosta viaggiano con le loro nazionali e rientrano non al top. Simeone e Pjaca? Il Cholito a livello fisico risponde sempre presente. Al contrario l'assente in questo momento è il croato, ora come ora non riesce ad esprimere le qualità che ha proprio come prima dell'infortunio. Non deve farsi schiacciare dalla voglia di strafare, deve capire che potrà anche sbagliare le giocate ma non deve smettere di cercarle".

Fonte: Radio Bruno Toscana