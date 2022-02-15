Buso: ''Amrabat? Ieri ha giocato da adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Ma che spirito''

Così Renato Buso, che si compiace per la bella prestazione di squadra offerta ieri dai ragazzi di Italiano.

L'ex claciatore della Fioentina, Renato Buso, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, commentando la bella e rocambolesca vittoria di ieri sul campo di La Spezia. Queste le sue parole: ''La Fiorentina ha un grande spirito, senza non potresti vincere gare del genere. Ieri e a Bergamo ho visto una squadra presente e determinata. Domenica ci sarà uno scontro diretto e i punti in ballo saranno davvero importanti. Amrabat? Anche ieri è stato adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Devo fare i complimenti a Maleh, un giocatore che si inerisce con qualità. Adesso Ikonè e Cabral stanno in panchina, ma sono giocatori importanti per la squadra''.

PAGELLE VIOLA, AMRABAT NON ROVINA UNA GRANDE PRESTAZIONE, NICO SEMPRE PERICOLOSO

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