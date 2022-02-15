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Buso: ''Amrabat? Ieri ha giocato da adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Ma che spirito''

Così Renato Buso, che si compiace per la bella prestazione di squadra offerta ieri dai ragazzi di Italiano.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 17:03
Buso: ''Amrabat? Ieri ha giocato da adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Ma che spirito'' -
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Buso: ''Amrabat? Ieri ha giocato da adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Ma che spirito''

L'ex claciatore della Fioentina, Renato Buso, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, commentando la bella e rocambolesca vittoria di ieri sul campo di La Spezia. Queste le sue parole: ''La Fiorentina ha un grande spirito, senza non potresti vincere gare del genere. Ieri e a Bergamo ho visto una squadra presente e determinata. Domenica ci sarà uno scontro diretto e i punti in ballo saranno davvero importanti. Amrabat? Anche ieri è stato adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Devo fare i complimenti a Maleh, un giocatore che si inerisce con qualità. Adesso Ikonè e Cabral stanno in panchina, ma sono giocatori importanti per la squadra''.

PAGELLE VIOLA, AMRABAT NON ROVINA UNA GRANDE PRESTAZIONE, NICO SEMPRE PERICOLOSO

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