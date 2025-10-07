7 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Buso su Kean: “Deve giocare da solo, con un compagno in attacco sparisce dal campo”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Mirko Carmignani

7 Ottobre · 14:26

Aggiornamento: 7 Ottobre 2025 · 14:26

di

L'ex giocatore della Fiorentina è intervenuto per commentare la sfida di domenica persa con la Roma per 2-1

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Renato Buso per parlare del pessimo momento della Fiorentina partendo da Moise Kean: “Lui deve giocare da solo, non ha bisogno di nessuno perché vuole i palloni tutti per sé, infatti ha fatto un buon primo tempo con la Roma e poi è sparito quando ha messo Piccoli che è molto simile a lui. La Fiorentina è in difficoltà, ma lui no perché sta bene fisicamente e puoi ripartire aggrappandoti alla sua grinta, ma deve essere accompagnato da una seconda punta o un trequartista senza nessuno che gli rubi la palla.”

Sulla Fiorentina: “Non temo la classifica e non ho paura di retrocedere perché abbiamo ben altri valori rispetto agli altri, dobbiamo ritrovare le nostre certezze e le giocate di cui siamo capaci. Dopo la sosta ci sono gare difficilissime, ma da quelle si capirà che annata faremo.” 

