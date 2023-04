Buso su Jovic: “Qualità importanti, ma ha la pancia piena. Prima ci pensavano i tifosi a svegliarti”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, l’ex attaccante viola, Renato Buso, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolare su Luka Jovic, centravanti relegato alla panchina dopo l’esplosione di Arthur Cabral: “Ai miei tempi non è mai capitata una cosa così. Prima ci pensavano i tifosi a svegliarci, anche fuori dai campini. Io ho la sensazione che sia un giocatore con qualità tecniche importanti, ma di quelli con “la pancia piena”.