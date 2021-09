Buso: “Vlahovic alla fine rinnoverà. La società ha finalmente dato una svolta, ma calma con i facili entusiasmi”

Renato Buso, collaboratore di Prandelli nell’ultima esperienza Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di alcuni temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Come lo scorso anno c’era troppo pessimismo, aspetterei a buttarsi sui facili entusiasmo. Chiedo solo di aspettare e valutare: le prime partite hanno dato buone sensazioni, ma a Roma hai preso tre gol. A Prandelli non era stata costruita una squadra per cambiare modulo, ha proseguito sul 3-5-2 com’era stato per Iachini: ha provato all’inizio a mettere la difesa a quattro, ma non si riusciva a cambiare l’aspetto tattico in una squadra che non aveva ben chiaro l’obiettivo salvezza. La società però finalmente ha dato una svolta”.

VLAHOVIC “Credo che alla fine potrà rinnovare, se con una clausola tanto qualcuno che la paga lo trova, e chissà che se la Fiorentina non migliori davvero possa persino poi rimanere”.

KOKORIN “Purtroppo l’ho visto pochissimo anche io, faceva sempre terapie e quasi sempre esercizi di riabilitazione. Poca palla, aveva anche difficoltà con la lingua e stava da mattina a sera a fare cure”.

