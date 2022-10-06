Buso: "Jovic e Cabral insieme come Lautaro e Lukaku: si può. Fiducia e continuità agli attaccanti"

Il centrocampo è composto da giocatori di qualità, ma cercherei nuove soluzioni per sfruttare le loro caratteristiche

L'ex calciatore Renato Buso, con anche un passato nelle giovanili della Fiorentina come allenatore, ha parlato a Radio Bruno degli attaccanti Viola, queste le sue parole:

"Jovic? Deve dare la sensazione di cattiveria sportiva che ancora non ha dimostrato. Quello che vuole vedere il popolo viola è l'impegno e la fame: se iniziasse a fare questo step ci sarebbero tutte le possibilità per tornare ad essere un giocatore importante.

In che modo recuperarlo? Gli darei fiducia sicuramente chiedendogli di tirare fuori quello che ha nell'orgoglio perchè le qualità ce le ha già. La continuità, inoltre, è importantissima ed almeno fino a gennaio bisogna dargli fiducia. All'attaccante viene chiesto il gol: ricordo attaccanti che non hanno segnato per 3 4 partite e poi sbloccandosi ne hanno fatti 16 o più.

Attacco a due? Per me si comporterebbero bene Jovic e Cabral insieme come Lautaro e Lukaku nell'Inter.

Cabral? In campo è poco convinto, non ha sfacciataggine. Le sue possibilità le ha avute, cosa diversa da Jovic."

OCCHI PUNTATI SU JOVIC

https://www.labaroviola.com/italiano-smuove-jovic-serve-orgoglio-personale-ma-in-scozia-hanno-paura-di-kouame-e-non-del-serbo/188176/