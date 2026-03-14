14 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:14

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Buso: “A Cremona non scenderà in campo solo la Fiorentina, ma tutta Firenze. È importante vincere”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Buso: “A Cremona non scenderà in campo solo la Fiorentina, ma tutta Firenze. È importante vincere”

Redazione

14 Marzo · 14:42

Aggiornamento: 14 Marzo 2026 · 14:42

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Le dichiarazioni dell'ex attaccante, Renato Buso, in vista della delicata gara di lunedì tra Cremonese e Fiorentina

L’ex attaccante Viola, Renato Buso, è intervenuto a Lady Radio: “Ora siamo in un momento in cui non è opportuno puntare il dito contro i giocatori. A Cremona confermerei i titolari, finché possibile. C’è da curare l’aspetto tattico, la rapidità di trasmissione di palla, e la compattezza dietro della linea a quattro. Dico che la partita di lunedì la gioca non solo chi è in campo, ma la Fiorentina come club, e tutta la città di Firenze. È importante fare risultato, il resto conta poco perché in questo momento bisogna stare uniti”.

Sul calcio giovanile: “Fondamentale che si ritorni a insegnare un calcio più semplice, partendo dalle basi. La Federazione dovrebbe intervenire secondo me su quelle che sono le capacità dei club di curare le giovanili, senza però andare a prendere ragazzini di 6-7 anni, è troppo presto. Devono vivere il proprio quartiere, crescere nel loro ambiente, serenamente, poi diventeranno maturi e potranno muoversi altrove. Quando sono così giovani, è innaturale porre troppe aspettative su di loro. Lo sport è merito, i bambini devono solo divertirsi, senza bruciare le tappe”.

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