Buso: ''Viola, Pioli è il meno colpevole. Il cambio modulo? Lo hanno fatto anche Sarri e Di Francesco...''

Intercettato dai microfoni di Radio Bruno direttamente al centro sportivo viola, parla l'ex Renato Buso: "Ho sentito Stefano e mi ha detto di venire a vedere come prepara la sfida all'Udinese. Pioli è...

Intercettato dai microfoni di Radio Bruno direttamente al centro sportivo viola, parla l'ex Renato Buso: "Ho sentito Stefano e mi ha detto di venire a vedere come prepara la sfida all'Udinese. Pioli è un grande allenatore e i suoi ragazzi ci stanno mettendo impegno: bisogna aspettare. Contro il Chievo è stata una partita difficile: è una formazione esperta, che concede poco. Diamo tempo a Pioli di lavorare con i giovani: sono state fatte molte modifiche e penso sia il meno colpevole di tutti. Cambio modulo? Anche Sarri e Di Francesco lo hanno fatto, Stefano è intelligente e sa capire quando è il caso. Baba ha caratteristiche eccezionali e ha la possibilità di fare il salto. ACF Women's? C'è una crescita costante e spero che possa andare avanti anche in Champions".