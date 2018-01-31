BABACAR AL SASSUOLO, FALCINELLI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVA CALDISSIMA, NELLE CASSE VIOLA...
Non solo un grande contratto per Babacar, ma anche la necessità di fare un investimento sul cartellino da parte del Sassuolo. Ecco come: 9 milioni per il cartellino più 3 di bonus, un’offerta che sodd...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 01:15
Non solo un grande contratto per Babacar, ma anche la necessità di fare un investimento sul cartellino da parte del Sassuolo. Ecco come: 9 milioni per il cartellino più 3 di bonus, un’offerta che soddisfa il club viola. Nella stessa operazione Diego Falcinelli è destinato alla Fiorentina: operazione in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Adesso bisogna arrivare alla quadratura definitiva.
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