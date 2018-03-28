Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..."

A Premium Diego Falcinelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ci troveremo davanti una squadra fisica, che fuori casa sa difendersi bene e sfruttare il contropiede, ma noi abbiamo intenzione d...

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2018 10:41

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli

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