Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..."
A Premium Diego Falcinelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ci troveremo davanti una squadra fisica, che fuori casa sa difendersi bene e sfruttare il contropiede, ma noi abbiamo intenzione d...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 10:41
A Premium Diego Falcinelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ci troveremo davanti una squadra fisica, che fuori casa sa difendersi bene e sfruttare il contropiede, ma noi abbiamo intenzione di proseguire il nostro percorso, giochiamo al Franchi, e vogliamo prenderci i tre punti. Io punto a restare qui a lungo: ho trovato una società completa, di grandissimo livello, top a livello italiano ed europeo anche per organizzazione. Voglio dimostrare di poter rimanere a lungo alla Fiorentina».