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Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..."

A Premium Diego Falcinelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ci troveremo davanti una squadra fisica, che fuori casa sa difendersi bene e sfruttare il contropiede, ma noi abbiamo intenzione d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 10:41
Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
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A Premium Diego Falcinelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ci troveremo davanti una squadra fisica, che fuori casa sa difendersi bene e sfruttare il contropiede, ma noi abbiamo intenzione di proseguire il nostro percorso, giochiamo al Franchi, e vogliamo prenderci i tre punti. Io punto a restare qui a lungo: ho trovato una società completa, di grandissimo livello, top a livello italiano ed europeo anche per organizzazione. Voglio dimostrare di poter rimanere a lungo alla Fiorentina».

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