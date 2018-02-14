Falcinelli: "Voglio restare a lungo a Firenze. Mai stato riserva, sono pronto a giocare. ADV ci ha caricato..."

Diego Falcinelli ha parlato del suo approdo alla Fiorentina e dei primi giorni in viola a Radio Toscana: “La Fiorentina? Sono contentissimo di essere qua, anche se sono arrivato in un momento delicato...

Diego Falcinelli ha parlato del suo approdo alla Fiorentina e dei primi giorni in viola a Radio Toscana: “La Fiorentina? Sono contentissimo di essere qua, anche se sono arrivato in un momento delicato, dopo la sconfitta contro il Verona: il clima era teso e l’ho notato. Ho trovato un gruppo affiatato e di grande qualità. Se aspetto la mia occasione? Io sto bene, ero abituato a giocare e chiaramente giocando la condizione è sempre alta. Non sono mai stato abituato a non giocare e quindi devo allenarmi al massimo per farmi trovare pronto. So di essere in una grande squadra per cui se la mia occasione arriverà a breve o più in là non ci sono problemi, sono a disposizione di tutti. Se mi sento pronto? Sì, volevo fare questo grande salto e ce la metterò tutta per guadagnarmi la fiducia e rimanere il più a lungo possibile. Vorrei fermarmi in un posto per molti anni: questo per qualità di vita e per la società che c’è alle spalle è il posto migliore. Sono nato dove è nato Antognoni: ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo e sono contento, a Marsciano non sono nati tantissimi giocatori. La presenza dei Della Valle a Bologna? Ci hanno trasmesso sicurezza e positività, era un momento difficile e la loro vicinanza ci ha caricato. Contro la Juve siamo riusciti a mettere sotto una delle migliori squadre d’Europa, poi purtroppo qualche episodio è andato a nostro sfavore, ma bisogna accettarlo e trasformarlo in rabbia per domenica”.