La Nazione, Corvino per l'attacco mette gli occhi su Diego Falcinelli del Crotone. Costo 8 milioni

La notizia è rilanciata dalla Nazione questa mattina. Il centravanti di 26 anni è di proprietà del Sassuolo. Tanti i club su di lui

Secondo quanto riportato da La Nazione questa mattina il mercato degli attaccanti che tiene banco in casa viola. Il nome che viene fatto è quello di Diego Falcinelli del Crotone, che si è messo in evidenza con la sua squadra nella disperata rincorsa alla salvezza. I gol pesanti dell’attaccante non sono sfuggiti agli occhi di Corvino che potrebbe prendere il 25enne attaccante umbro versando nelle casse della società di appartenenza (il Sassuolo) una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni di euro.