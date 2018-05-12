Tuttosport: il Torino è pronto a sostituire Niang con Falcinelli
l futuro di Diego Falcinelli potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Difficilmente i viola riscatteranno l'attaccante arrivato a gennaio dal Sassuolo, con la punta destinata a rientrare alla base. S...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 12:55
l futuro di Diego Falcinelli potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Difficilmente i viola riscatteranno l'attaccante arrivato a gennaio dal Sassuolo, con la punta destinata a rientrare alla base. Su Falcinelli c'è da registrare l'interesse del Torino: i granata sono pronti a dare l'assalto al protagonista della prima salvezza del Crotone in caso di partenza di Niang.
Fonte: Tuttosport