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Tuttosport: il Torino è pronto a sostituire Niang con Falcinelli

l futuro di Diego Falcinelli potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Difficilmente i viola riscatteranno l'attaccante arrivato a gennaio dal Sassuolo, con la punta destinata a rientrare alla base. S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 12:55
Tuttosport: il Torino è pronto a sostituire Niang con Falcinelli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
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l futuro di Diego Falcinelli potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Difficilmente i viola riscatteranno l'attaccante arrivato a gennaio dal Sassuolo, con la punta destinata a rientrare alla base. Su Falcinelli c'è da registrare l'interesse del Torino: i granata sono pronti a dare l'assalto al protagonista della prima salvezza del Crotone in caso di partenza di Niang.

Fonte: Tuttosport

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