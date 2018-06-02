Rivoluzione attacco: Thereau vicino alla SPAL. Pedina di scambio? Falcinelli...
Come scrive La Gazzetta dello Sport il d.s. della Spal Vagnati è al lavoro per rinforzare l’attacco da consegnare a mister Semplici. Più vicino l’attaccante viola Thereau, mentre resta uno dei sogni u...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 11:38
Come scrive La Gazzetta dello Sport il d.s. della Spal Vagnati è al lavoro per rinforzare l’attacco da consegnare a mister Semplici. Più vicino l’attaccante viola Thereau, mentre resta uno dei sogni un ex della Fiorentina, Babacar, ora al Sassuolo. Il francese potrebbe essere usato come possibile pedina di scambio dai viola per arrivare a Viviani. Un altro centravanti di Pioli va verso l’addio a Firenze. Si tratta di Falcinelli, che rientrerà a Sassuolo: sondaggio del Chievo.