Falcinelli e l'ok di Pioli: partner o stimolo per Simeone? Cholito seconda punta o competizione...

La Nazione oggi in edicola commenta l'approdo di Diego Falcinelli in viola Fuori Babacar, dentro Falcinelli: forse Pioli potrà trovare nuove alchimie per ridare spinta alla Fiorentina. Esempio: e se S...

La Nazione oggi in edicola commenta l'approdo di Diego Falcinelli in viola Fuori Babacar, dentro Falcinelli: forse Pioli potrà trovare nuove alchimie per ridare spinta alla Fiorentina. Esempio: e se Simeone si trasformasse in seconda punta per assistere Falcinelli? Quest’ultimo ha lasciato il «posto fisso» a Sassuolo e probabilmente avrà ricevuto garanzie da Pioli. Di sicuro anche Simeone avrà maggiori stimoli, trovandosi in partenza un attaccante che può portargli via il posto, anche se la Fiorentina dovesse giocare – come quasi sempre ha fatto – con una sola punta.