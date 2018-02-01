Cristoforo, Corvino si impone rinunciando alla cessione per 2 milioni. Pioli blocca Dragowski, resta Olivera...
Proprio alla fine del mercato movimenti intorno a Maxi Olivera e Cristoforo, chiesti dal Cagliari: la formula del prestito secco, però, non è mai stata presa in considerazione. In serata Corvino ha po...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 09:46
Proprio alla fine del mercato movimenti intorno a Maxi Olivera e Cristoforo, chiesti dal Cagliari: la formula del prestito secco, però, non è mai stata presa in considerazione. In serata Corvino ha poi rifiutato una proposta del Getafe da due milioni di euro circa. Nessuna cessione, poi, anche per Dragowski: il portiere polacco avrebbe potuto valutare alcune opportunità, ma Pioli ha preferito non rinunciare al suo secondo portiere. A riportarlo è la Nazione.