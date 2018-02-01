Cristoforo, Corvino si impone rinunciando alla cessione per 2 milioni. Pioli blocca Dragowski, resta Olivera...

Proprio alla fine del mercato movimenti intorno a Maxi Olivera e Cristoforo, chiesti dal Cagliari: la formula del prestito secco, però, non è mai stata presa in considerazione. In serata Corvino ha po...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2018 09:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi