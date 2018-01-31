È UFFICIALE, DIEGO FALCINELLI È DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO
Diego Falcinelli è viola, ecco il comunicato della Fiorentina:"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciator...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 20:48
Diego Falcinelli è viola, ecco il comunicato della Fiorentina:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Falcinelli dall’U.S.Sassuolo Calcio.
Falcinelli, nato a Marsciano il 26 giugno 1991, nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 35 partite con la maglia del Crotone, mentre nella prima parte di questa stagione ha disputato 20 partite, realizzando 2 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 11."