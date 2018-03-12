Falcinelli: "Astori ha vegliato su di noi, i tifosi ci hanno protetti. Ora non lasciateci soli..."
Il centravanti della Fiorentina Diego Falcinelli ha voluto ricordare così il giorno dopo Davide Astori su Instagram il giorno dopo la partita contro il Benevento in onore del capitano viola. Ecco il p...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 12:59
Il centravanti della Fiorentina Diego Falcinelli ha voluto ricordare così il giorno dopo Davide Astori su Instagram il giorno dopo la partita contro il Benevento in onore del capitano viola. Ecco il post di Falcinelli