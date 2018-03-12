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Falcinelli: "Astori ha vegliato su di noi, i tifosi ci hanno protetti. Ora non lasciateci soli..."

Il centravanti della Fiorentina Diego Falcinelli ha voluto ricordare così il giorno dopo Davide Astori su Instagram il giorno dopo la partita contro il Benevento in onore del capitano viola. Ecco il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 12:59
Falcinelli: "Astori ha vegliato su di noi, i tifosi ci hanno protetti. Ora non lasciateci soli..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
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Il centravanti della Fiorentina Diego Falcinelli ha voluto ricordare così il giorno dopo Davide Astori su Instagram il giorno dopo la partita contro il Benevento in onore del capitano viola. Ecco il post di Falcinelli

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