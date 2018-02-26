Simeone ancora a secco: non segna da 6 gare. Buoni i movimenti con Falcinelli, ma sotto porta...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla prestazione della coppia d’attacco Simeone-Falcinelli. Il loro rendimento è stato per alcuni aspetti positivo (molto più dinamismo in avanti),...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla prestazione della coppia d’attacco Simeone-Falcinelli. Il loro rendimento è stato per alcuni aspetti positivo (molto più dinamismo in avanti), ma poi sotto porta si sono visti gli stessi errori. Uno, soprattutto, molto pesante dell’argentino su assist perfetto di Chiesa. Doveva essere la sua domenica, ma alla fine i gol stagionali sono rimasti sette e le gare senza segnare ben sei. Il suo rendimento è al di sotto delle aspettative e, per fare alcuni esempi, ha segnato gli stessi gol di Cristante e Antenucci.