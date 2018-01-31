Babacar è del Sassuolo, alla Fiorentina 10 milioni. Visite mediche in corso per lui e Falcinelli

Babacar-Falcinelli, prende corpo il giro di attaccanti sull'asse Sassuolo-Firenze: visite mediche in corso per le due punte. La Fiorentina si assicura 10 milioni di euro, più il prestito con diritto d...

Babacar-Falcinelli, prende corpo il giro di attaccanti sull'asse Sassuolo-Firenze: visite mediche in corso per le due punte. La Fiorentina si assicura 10 milioni di euro, più il prestito con diritto di riscatto di Diego Falcinelli, che al momento non ha confermato la strepitosa stagione di Crotone: 19 presenze e 2 gol per l'umbro. Il Sassuolo mette invece a segno il colpo Babacar, 75 presenze totali e 26 gol in serie A con i viola. Firma attesa nelle prossime ore, dopo l'esito favorevole delle visite. Lo riporta Gianluca di Marzio sul suo sito.