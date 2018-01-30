Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"

I contatti sull'asse Firenze-Sassuolo, nel corso delle ultime ore, si sono fatti sempre più fitti. Infatti, oltre ai contatti fra Pantaleo Corvino e la società emiliana, è in corso anche l'incontro fr...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 17:39

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