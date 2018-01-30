Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"
I contatti sull'asse Firenze-Sassuolo, nel corso delle ultime ore, si sono fatti sempre più fitti. Infatti, oltre ai contatti fra Pantaleo Corvino e la società emiliana, è in corso anche l'incontro fr...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 17:39
I contatti sull'asse Firenze-Sassuolo, nel corso delle ultime ore, si sono fatti sempre più fitti. Infatti, oltre ai contatti fra Pantaleo Corvino e la società emiliana, è in corso anche l'incontro fra l'agente di Babacar, Mino Raiola, e alcuni emissari del club di proprietà di Squinzi. L'ultima indiscrezione, rilanciata dal noto giornalista Niccolò Ceccarini, parla di un possibile scambio di attaccanti. Questo il contenuto del tweet: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo".